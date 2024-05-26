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Регион
26 мая, 13:33

"Наши надышались": ВСУ уличили в применении химоружия в Харьковской области

Полковник Алёхин: ВСУ применили химоружие рядом с Липцами Харьковской области

Украинские войска применили химическое оружие в Харьковской области рядом с селом Липцы, сообщил полковник запаса Геннадий Алёхин. По его словам, ВСУ готовили атаку заранее: ящики со снарядами привезли в закрытых вагонах на железнодорожную станцию Основа ещё месяц назад.

"Противник применил химические боеприпасы под Липцами. Сейчас там идут бои по всей линии коттеджно-дачного кластера, который расположен левее Травянского водохранилища. <...> Некоторые наши военнослужащие надышались этим, что вызвало рвотный рефлекс", поделился Алёхин в беседе с URA.ru.

Полковник запаса отметил, что пока неизвестно, какое именно оружие использовали ВСУ. Это ещё предстоит выяснить. Он также напомнил о Конвенции о запрещении химического оружия, по которой нельзя применять начинённые опасными веществами снаряды.

А ранее Life.ru рассказывал о другом грозном оружии, которое Украина впервые применила для обстрела Макеевки. Речь идёт о бомбе малого диаметра наземного базирования (GLSDB). Под вражеским огнём оказался Червоногвардейский район города.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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