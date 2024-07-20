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20 июля, 19:37

СМИ сообщили о смерти польского наёмника в боях на Украине

PAP: В ЛНР погиб 22-летний польский наёмник, который воевал на стороне ВСУ

В посёлке Диброва Кременского района Луганской Народной Республики (ЛНР) погиб польский боец Томаш Сенкала. По информации польского агентства PAP, он сражался на стороне ВСУ, будучи членом Международного легиона Войск территориальной обороны Украины с сентября 2023 года.

20 июля в Киеве состоялась церемония прощания с 22-летним наёмником, на которую прибыл польский консул. Тело бойца будет перевезено в Польшу для захоронения в Люблинском воеводстве на востоке страны. Сообщается, что он погиб 13 июля. Других подробностей не приводятся.

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Ранее Life.ru сообщал, что в зоне проведения специальной военной операции на Украине был убит 29-летний наёмник из Канады Джозеф Малик Уэдрел, который воевал за ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergii Chepulskyi

Кирилл Сосновских
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