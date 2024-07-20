СМИ сообщили о смерти польского наёмника в боях на Украине

В посёлке Диброва Кременского района Луганской Народной Республики (ЛНР) погиб польский боец Томаш Сенкала. По информации польского агентства PAP, он сражался на стороне ВСУ, будучи членом Международного легиона Войск территориальной обороны Украины с сентября 2023 года.

20 июля в Киеве состоялась церемония прощания с 22-летним наёмником, на которую прибыл польский консул. Тело бойца будет перевезено в Польшу для захоронения в Люблинском воеводстве на востоке страны. Сообщается, что он погиб 13 июля. Других подробностей не приводятся.