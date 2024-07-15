В зоне проведения специальной военной операции на Украине был убит 29-летний наёмник из Канады по имени Джозеф Малик Уэдрел, который примкнул к ВСУ. О гибели солдата удачи с позывным Элвис сообщил телеграм-канал TrackANaziMerc, который собирает сведения о деятельности иностранных наёмных бойцов на Украине.

По данным телеграм-канала, Уэдрел родился в Онтарио в 1995 году и с детства избрал для себя военную карьеру — уже будучи юношей, он вступил в лагерь "Воздушные кадеты" под патронажем канадских ВВС. Знакомые описывают погибшего наёмника как авантюриста и мастера по обслуживанию сложной техники. В Незалежную же он отправился под предлогом того, что будет помогать в передаче гуманитарной помощи, однако, прибыв на место, переоделся в военную форму и вступил в ряды украинской армии.

О гибели наёмника стало известно только сейчас, но, как именно он встретил свой конец, неизвестно. Его похороны устроил "Королевский канадский легион", который занимается поддержкой ветеранов и их родных.