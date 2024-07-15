В зоне СВО погиб канадский Элвис, воевавший за ВСУ
Наёмник из Канады Джозеф Малик Уэдрел, воевавший в рядах ВСУ. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Malick Joseph
В зоне проведения специальной военной операции на Украине был убит 29-летний наёмник из Канады по имени Джозеф Малик Уэдрел, который примкнул к ВСУ. О гибели солдата удачи с позывным Элвис сообщил телеграм-канал TrackANaziMerc, который собирает сведения о деятельности иностранных наёмных бойцов на Украине.
По данным телеграм-канала, Уэдрел родился в Онтарио в 1995 году и с детства избрал для себя военную карьеру — уже будучи юношей, он вступил в лагерь "Воздушные кадеты" под патронажем канадских ВВС. Знакомые описывают погибшего наёмника как авантюриста и мастера по обслуживанию сложной техники. В Незалежную же он отправился под предлогом того, что будет помогать в передаче гуманитарной помощи, однако, прибыв на место, переоделся в военную форму и вступил в ряды украинской армии.
О гибели наёмника стало известно только сейчас, но, как именно он встретил свой конец, неизвестно. Его похороны устроил "Королевский канадский легион", который занимается поддержкой ветеранов и их родных.
Недавно стало известно о том, что семья ещё одного наёмного воина из Колумбии, сложившего голову в боях с Армией России, не может вернуть его останки на родину. Речь идёт об Алексе Падилья Гусмане — профессиональном военном из города Монтерии. В зону СВО он отправился вместе с братом, чтобы заработать денег. В ВСУ ему платили порядка 3,7 тысячи долларов каждый месяц. На момент смерти ему было 27 лет.