На СВО героически погиб 26-летний российский артист

Заслуженный артист Башкирии Раиль Ханов в возрасте 26 лет погиб в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщает на странице в соцсети "ВКонтакте" Сибайское концертно-театральное объединение, где работал танцор.

"На СВО героически погиб заслуженный артист Республики Башкортостан Раиль Ханов. Выражаем искреннее соболезнование родителям, родным и близким, жене", — говорится в сообщении.

Подробности гибели Ханова не раскрываются. Известно, что он попал на фронт в рамках частичной мобилизации.

Раиль Ханов родился 28 октября 1997 года в селе Комсомольск Учалинского района. После школы окончил Учалинский колледж искусств и культуры. С 2017 по 2018 годы он проходил срочную службу в рядах ВС РФ. В 2023 году глава Башкирии Радий Хабиров присвоил танцору звание заслуженного артиста республики.