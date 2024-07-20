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20 июля, 14:31

На СВО героически погиб 26-летний российский артист

Заслуженный артист Башкирии Ханов погиб в зоне спецоперации

Раиль Ханов. Обложка © VK / Сибайское концертно-театральное объединение

Раиль Ханов. Обложка © VK / Сибайское концертно-театральное объединение

Заслуженный артист Башкирии Раиль Ханов в возрасте 26 лет погиб в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщает на странице в соцсети "ВКонтакте" Сибайское концертно-театральное объединение, где работал танцор.

"На СВО героически погиб заслуженный артист Республики Башкортостан Раиль Ханов. Выражаем искреннее соболезнование родителям, родным и близким, жене", — говорится в сообщении.

Подробности гибели Ханова не раскрываются. Известно, что он попал на фронт в рамках частичной мобилизации.

Раиль Ханов родился 28 октября 1997 года в селе Комсомольск Учалинского района. После школы окончил Учалинский колледж искусств и культуры. С 2017 по 2018 годы он проходил срочную службу в рядах ВС РФ. В 2023 году глава Башкирии Радий Хабиров присвоил танцору звание заслуженного артиста республики.

Ранее сообщалось, что актёр Горномарийского драмтеатра в Марий Эл Михаил Пекцоркин погиб в зоне СВО. Артист ушёл из жизни в возрасте 56 лет.

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