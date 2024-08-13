"Отец как мёртвый, маме нужен психолог": Семья 2-летней девочки, убитой соседом-педофилом, находится в шоке

Родители двухлетней девочки из Чапаевска Самарской области, которую убил и изнасиловал педофил, не в силах оправиться от горя. В тот роковой день за малышкой присматривали её 31-летний дядя и бабушка, так как мама находилась на работе. Пенсионерка ненадолго отвлеклась, а когда начала искать ребёнка, было уже слишком поздно — сосед украл девочку со двора частного дома.

36-летнего мужчину в округе знали все. Несмотря на его судимость за убийство, никто даже и подумать не мог, что этот человек способен пойти на жестокое преступление.

Ранее судимый сосед Сергей, который подозревается в убийстве и изнасиловании двухлетней девочки в Самарской области. Фото © kp.ru

"Мы давно его знаем, с детства. Он тихий и спокойный. Сосед как сосед. Знаю, что он сидел за убийство, но, как говорят, его оклеветали. Он постоянно приходил в гости к соседям, все уже привыкли к этому", — рассказали тётя девочки в беседе с kp.ru.

Перед похищением малышка играла во дворе. Её дядя вышел по делам, за ним якобы ушёл и приходивший гости сосед, которого бабушка не пустила, так как он был пьян. Женщина буквально на пару минут отвлеклась на домашние в дела, но вдруг почуяла неладное — во дворе стало слишком тихо.

Пенсионерка вместе с дядей девочки искали её около часа. Тогда же к ним присоединился Сергей — убийца искал свою жертву вместе с родственниками. Через какое-то время он истошно закричал. На шум прибежал дядя убитого ребёнка и увидел в заброшенном доме окровавленное тело своей племянницы.

"Он схватил её на руки и побежал в дом к бабушке. Он нёс окровавленное тело и рыдал взахлеб. Пока ждали скорую, племяшку положили на кровать. Брат всё это время плакал и был рядом с ней. Он просил её держаться, что скоро приедут врачи и всё будет хорошо. На последнем вздохе она схватила его крепко за палец, а потом захрипела", — рассказала тётя убитой.

В суматохе родственники забыли сообщить о случившемся маме девочки. Женщина приехала уже в больницу. Врачи не смогли спасти её младшую дочь. Отец, который живёт отдельно, приехал в Чапаевск из Самары, как только узнал о трагедии. Сейчас он в очень плохом состоянии, как и остальные родственники. Все ходят как мёртвые и постоянно плачут, рассказала тётя погибшей. По словам женщины, мать девочки держится как может, но ей очень тяжело и обязательно нужен психолог.

Напомним, о шокирующей истории стало известно накануне. Полиция задержала подозреваемого по горячим следам. По факту произошедшего завели дело по статьям "Убийство" и "Изнасилование". В настоящее время проводятся необходимые экспертизы. Мужчина заключён под стражу в СИЗО.