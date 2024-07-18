Под Новосибирском педофила-убийцу поймали за подглядыванием в женском туалете

В посёлке Чистоозёрный Новосибирской области поймали извращенца, который подглядывал за женщинами через проделанные отверстия в женском туалете сельской больницы. Александр Кужилов уже давно держит малую родину в страхе: в 2003 году он изнасиловал и жестоко убил маленькую девочку, и был приговорён к 20 годам заключения в колонии особого режима. Минувшей осенью Кужилов вышел на свободу и стал главным страхом местных родителей.

Как пишет "Сиб.фм" со ссылкой на сельчан, длительный срок потрепал здоровье 52-летнего Кужилова — и его часто замечали с мамой в больнице. Новое увлечение извращенца заметила врач-гинеколог: она увидела, как педофил заходит в женский туалет, где, как оказалось, он раз за разом проделывал "дырочки" в стенах, а когда их заделывали — ковырял новые.

"Потом уже его поймали с поличным. Врачи написали заявление на Кужилова, и его отправили в психиатрическую больницу", — сказала собеседница издания.

По словам женщины, в мае его положили на лечение на три месяца, однако уже 22 июня Кужилов вернулся. Оказалось, что, по мнению врачей, извращенец не страдает никакими психическими заболеваниями. К слову, многие до сих пор не пускают детей гулять одних, опасаясь внезапно вернувшегося односельчанина.

"Скоро школа, переживаний будет ещё больше", — отметила местная жительница.

Видимо, местным действительно есть чего опасаться. По их словам, педофила замечали в кустах, откуда он подглядывал за детьми, хотя ему запрещено посещать места их массового пребывания.