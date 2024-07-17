Психиатр раскрыла, будет ли пермский каннибал есть животных в приюте, — и прогноз не обнадёживает

Врач-психиатр, психотерапевт Виктория Смирнова в беседе с Life.ru рассказала, может ли вышедший из тюрьмы людоед Михаил Малышев, который провёл в колонии 23 года, снова вернуться к своему "меню" — есть собак или людей, как делал это раньше.

После изучения биографии Малышева становится очевидно, что перед нами человек, травмированный разводом родителей и рождением второго ребёнка в новой семье матери, буллингом со стороны сверстников из-за лишнего веса.

"Непризнанный, непонятый и отвергнутый. И, как следствие, накопивший много обид и злости. Но разве каждый, кто столкнулся с подобными трудностями, становится серийным убийцей и каннибалом? Отнюдь", — указала эксперт, комментируя устройство преступника на работу в приют для животных.

Однако, по её словам, подобное развитие событий часто встречается в биографиях маньяков. Всё дело в том, что для реализации такой жестокости по отношению к живым существам необходимо обладать определёнными особенностями личности: бессердечным равнодушием к чувствам других, неспособностью выстраивать отношения с людьми, раздражительностью, агрессивностью, жестокостью и отсутствием полноценного контроля за собственными импульсами и влечениями.

"При безответственном отношении к социальным нормам и неспособности испытывать чувство вины такое сочетание черт личности дает полное право предполагать наличие у нашего "героя" антисоциального расстройства личности", — отметила Смирнова.

Ведь все свои качества он ярко демонстрирует уже в подростковом возрасте, когда прогуливает школу, из-за чего часто меняет учебные заведения, проявляет агрессию к родственникам, в связи с чем родители ограничивают его общение с малолетней сестрой, жестоко обращается с животными, поэтому уже в тот период имеет проблемы с законом.

Впоследствии становится очевидным наличие расстройства влечений, то есть непреодолимого желания употреблять в пищу что-либо необычное и малосъедобное, вначале это были бездомные кошки и собаки, затем люди. А дальнейшее прогрессирование алкогольной зависимости Малышева лишь усугубляет его особенности. Виктория Смирнова Психотерапевт

Если учесть, что имеющие расстройства личности довольно стабильны и не поддаются значительной коррекции после освобождения из мест лишения свободы, в социум возвращается всё та же личность, за исключением возрастных изменений. Поэтому неудивительно, что людоед выбирает деятельность, вновь связанную с бездомными животными.

"Вопрос лишь в том, сумеет ли он вновь перейти черту, будут ли у него на это силы с учетом возраста и насколько для него оказался непереносимым опыт пребывания в заключении. Время покажет", — заключила психиатр.