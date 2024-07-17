Пермский каннибал, хранивший два холодильника человеческого и собачьего мяса, работает в приюте для животных

Серийный убийца Михаил Малышев из Перми, который "прославился" тем, что ел человечину, а вдобавок к этому ещё и собак с кошками, после выхода из колонии трудоустроился в приют для бездомных животных. Людоед обещает заботиться о бесхозных братьях меньших и не относиться к ним, как к еде, пишет SHOT.

Отсидевший 23 года за убийства и поедание людей и животных Михаил Малышев. Видео © SHOT

По сведениям телеграм-канала, сейчас Малышеву 58 лет, он живёт один, иногда его навещает мама. Благодаря знакомым он смог устроиться в местный приют для животных. Теперь он ладит собачьи будки, занимается уборкой территории и режет мясо для животных. Зарплату получает едой с истёкшим сроком годности. Сам мужчина сетует на то, что едва выживает и грезит о работе охранника, так как много занимался лифтингом в зале, но других навыков не приобрёл. Также рассказывает, что в 90-х продавал спирт, но продолжение этой истории помнит смутно, ведь и сам пристрастился к своему товару, но сейчас божится, что больше не пьёт.

В приюте на него не жалуются, ведь Малышев выполняет свою работу без нареканий. В МВД SHOT узнал, что за людоедом установлен административный надзор. Его бывшая племянница, как сообщила экс-следователь Гульнара Абибулаева, занимавшаяся его делом, приживает также в Пермском крае и замужем за полицейским.

Каннибал начал употреблять домашних животных в пищу ещё в подростковом возрасте. Местные рассказывают, что в юности он сварил суп из кошки и хотел накормить им семью, а потом он распробовал собак. В возрасте 34 лет он встретился с девушкой, которую звали Инна Боровик, и сделал её своей рабыней — не позволял ей покидать дом, насиловал, а чтобы той было страшно даже помышлять о побеге, откусил ей кончик носа. Именно она пригласила в квартиру Малышева девушку, которая стала его первой жертвой, это была 16-летняя студентка пермского ПТУ Наталья. Маньяк изнасиловал, а потом убил, а тело использовал для приготовления фарша, в чём ему помогала Инна. Всё, что не пригодилось для "кулинарии", он вышвырнул в реку Каму. Через год он убил местного рабочего по имени Антон, каннибал пригласил на шашлыки с выпивкой, потом зарубил топором и повторил то же самое, что сделал с Натальей.

Правоохранители задержали людоеда именно после этого убийства. Во время обыска в квартире нашли холодильник, который был забит человеческим и собачьим мясом. В 2000 ему зачитали приговор в суде, но немыслимым образом это был не пожизненный срок, а 23 года колонии строго режима в Чусовом. В тюрьме убийца трудился на кухне и стоял на раздаче еды. По завершении срока он возвратился в ту самую квартиру, где творил свои зверства.