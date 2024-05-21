Самый известный каннибал постсоветской России: Чем печально прославился маньяк Спесивцев 21 мая, 13:02 Коллаж © L!FE Фото: © Скриншот © L!FE, vk.com/mandsm

Сегодня Кемеровский областной суд отправил на принудительное лечение новокузнецкого маньяка Александра Спесивцева, орудовавшего в 90-х года. Какими злодеяними он прославился? Вспоминает Life.ru.

Александр Спесивцев родился сильно недоношенным, всё детство постоянно болел и воспитывался матерью-одиночкой. Это располагало к установлению между женщиной и её сыном особых и странных отношений: вплоть до подросткового возраста он спал в кровати с матерью.

Семья вела замкнутый образ жизни, ни с кем не общаясь. В школе Спесивцев не имел друзей, подвергаясь насмешкам, или, как бы сказали сейчас, буллингу. Главным его увлечением были уголовные дела, которые он читал вместо книг, и фотографии трупов, которые он любил рассматривать. Их приносила с работы мать — она работала помощником адвоката.

Александр Спесивцев (справа) на очной ставке с матерью. Кадр из телепередачи "Криминальная Россия"/ ntv.ru

В личной жизнью у Спесивецева не было побед. Девушка, которая впервые ему по-серьёзному понравилась, ответила отказом. Она и стала его первой жертвой: Спесивцев убил её в 1991 году. Тогда его признали шизофреником и отправили в психиатрическую клинику, а через три года отпустили.

Маньяк переключился на детей и подростков. Под различными предлогами Спесивцев заманивал их в свою квартиру, истязал, а затем убивал и расчленял. Мать заботливо варила ему суп из человечины, а позднее стала помогать ему, заманивая подростков в квартиру под предлогом оказания помощи безобидной пожилой женщине.

Маньяка искали, но Спесивцев даже не попадал в поле зрения правоохранительных органов. По документам он продолжал числиться в психиатрической клинике. Вероятно, "недоразумение" в документах объясняется тем, что мать выкупила его за взятку. Обнаружить маньяка помогла чистая случайность. Слесари проводили обход квартир, чтобы проверить трубы, и в какой-то момент постучались и к Спесивцевым. Хозяева не открывали, и сотрудники ЖКХ сходили за участковым. Вскоре во вскрытой квартире обнаружили неопровержимые доказательства — здесь логово маньяка. По дому валялись расчленённые части тел, на плите остывал суп из человечины, а очередная жертва, ещё живая, билась в конвульсиях на полу. Сам Спесивцев сумел убежать, пока слесари ходили за участковым, но через несколько дней был схвачен у собственного подъезда.

Спесивцева не искали, потому что по документам он всё ещё лежал в психушке. Фото © Галушко Анатолий / Фотохроника ТАСС

Спесивцева обвиняли в совершении 20 убийств, однако на суде удалось доказать только пять. Многие маньяки объяснили каннибализм ненавистью к женщинам и оккультными интересами, но Спесивцев так и не мог внятно объяснить, зачем убивал людей и варил из них суп. Зато он красноречиво сетовал на то, что "демократия погубила гораздо больше людей", чем он.

В заключении маньяк пишет стихи, рисует цветочки и ведёт себя тихо. Его мать, отсидев за соучастие 12 лет, освободилась в 2008 году.

Авторы Алексей Берковиц