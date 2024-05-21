Суд отправил на принудительное лечение маньяка Александра Спесивцева
Александр Спесивцев на допросе. Обложка © 42.мвд.рф
Кемеровский областной суд отправил на принудительное лечение новокузнецкого маньяка Александра Спесивцева, орудовавшего в 90-х годах. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
"Суд применил в отношении Спесивцева принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", — говорится в сообщении.
Как уточнили в СУ Следственного комитета Кузбасса, Спесивцева признали невменяемым. Он будет содержаться в психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением.
Напомним, на счету Александр Спесивцева — не менее 15 убийств, совершённых с марта по сентябрь 1996 года. В основном маньяк выбирал женщин и детей, изверг заманивал их к себе домой, где убивал. Тела Спесивцев расчленял и закапывал в разных частях Новокузнецка. Одному мальчику повезло: он смог сбежать из рук убийцы. В 1997 году преступника приговорили к десяти годам лишения свободы по одному из эпизодов, после чего маньяка также отправляли на лечение.