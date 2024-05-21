Суд отправил на принудительное лечение маньяка Александра Спесивцева

Напомним, на счету Александр Спесивцева — не менее 15 убийств, совершённых с марта по сентябрь 1996 года. В основном маньяк выбирал женщин и детей, изверг заманивал их к себе домой, где убивал. Тела Спесивцев расчленял и закапывал в разных частях Новокузнецка. Одному мальчику повезло: он смог сбежать из рук убийцы. В 1997 году преступника приговорили к десяти годам лишения свободы по одному из эпизодов, после чего маньяка также отправляли на лечение.