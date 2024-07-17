Педофилам, маньякам и убийцам могут запретить менять ФИО

На рассмотрение Госдумы внесли законопроект о запрете для насильников, убийц, педофилов и осуждённых по другим тяжким преступлениям менять имя и фамилию. Копии законопроекта и пояснительной записки, которые внесли депутаты ГД от партии "Новые люди" Георгий Арапов и Владислав Даванков, есть в распоряжении Life.ru.

Документ предлагает запретить смену ФИО лицам, осуждённым за ряд преступлений, среди которых: половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, убийство, изнасилование, побои, истязание, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По мнению авторов инициативы, многие такие осуждённые после выхода из мест не столь отдалённых переписывают данные в паспорте, чтобы скрыть своё преступное прошлое. Так они подвергают риску других россиян, считают парламентарии.

"В этой связи предложенная законопроектом инициатива о введении запрета на изменение ФИО для преступников, совершивших особо опасные преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, поможет гражданам, которые контактируют с такими лицами, быть осведомлёнными о потенциальной опасности указанных граждан и принимать меры предосторожности", — сказано в тексте пояснительной записки, оказавшейся в распоряжении Life.ru.