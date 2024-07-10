Песков: Кремль не рассматривает возможность амнистии тяжелобольных заключённых

У российских властей в настоящий момент нет планов по объявлению амнистии для тяжелобольных заключенных, подобной той, о которой объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Такое заявление во время брифинга сделал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с журналистом Владимиром Кара-Мурзой*.

"В настоящий момент таких планов в Кремле нет", — сказал официальный представитель Кремля.

Также Пескова спросили о ситуации с допуском адвоката в больницу при колонии, где отбывает срок Кара-Мурза*, с которым, по некоторым сообщениям, возникают проблемы. Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что Кремль не имеет возможности наблюдать за этой ситуацией, и переадресовал вопрос профильному ведомству — Федеральной службе исполнения наказаний.

Напомним, что третьего июля главой Республики Беларусь Александром Лукашенко был утверждён закон об амнистии, приуроченный к 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Документ предусматривает освобождение тысяч заключённых от наказания, а также условное освобождение или замену меры пресечения на более мягкую для примерно пяти тысяч осуждённых. А ещё 2850 заключённых могут сократить длительность заключения на один год. Общее число тех, кого затронет амнистия — 7850 человек.