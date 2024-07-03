Лукашенко объявил амнистию в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил закон об амнистии, приурочив его к 80-летию освобождения республики от немецко-фашистских войск в период Великой Отечественной войны. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.

Данный закон предусматривает освобождение от наказания, условное освобождение, а также замену меры пресечения на более мягкую для около 5 тысяч осуждённых. Вместе с этим предлагается сократить на один год срок наказания для ещё 2 850 осуждённых. В общей сложности амнистия коснётся 7 850 человек.

В перечь категорий осуждённых, к которым применим закон, включены: несовершеннолетние, беременные женщины, одинокие мужчины и женщины, имеющие несовершеннолетних детей, за исключением совершивших умышленное преступление в отношении несовершеннолетнего. Также в список войдут лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, инвалиды I и II группы, лица, больные активной формой туберкулеза и отнесенные к I "А", II "А", III группам диспансерного наблюдения, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий.

Амнистия не распространится на осуждённых, которым наказание в виде смертной казни в порядке помилования заменено наказанием в виде лишения свободы или пожизненного лишения свободы.