"Должны действовать по-людски": Лукашенко анонсировал амнистию для некоторых сторонников оппозиции
Лукашенко: Тяжелобольные осуждённые оппозиционеры могут выйти на свободу вскоре
Несколько сторонников белорусской оппозиции, получившие тюремные сроки в 2020–2021 годах, вскоре будут освобождены. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Не удивляйтесь, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжелобольные, как они [противники власти] пишут, наши, которые не успели сбежать и находятся в местах не столь отдалённых, которые ломали, крушили", — заявил он, выступая во Дворце республики на торжественном собрании, посвящённом Дню независимости Белоруссии, который отмечается 3 июля.
Лукашенко подчеркнул, что власти республики должны руководствоваться принципом гуманизма, действуя "по-людски".
Напомним, массовые протесты в Белоруссии начались на фоне президентских выборов в августе 2020 года, когда Лукашенко одержал победу с большим отрывом. Оппозиционные силы не признали итоги голосования и вышли на митинги, которые стали проходить каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями, в ходе которых погибло несколько человек.
Сайт президента Белоруссии