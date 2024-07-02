"Должны действовать по-людски": Лукашенко анонсировал амнистию для некоторых сторонников оппозиции

Несколько сторонников белорусской оппозиции, получившие тюремные сроки в 2020–2021 годах, вскоре будут освобождены. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Не удивляйтесь, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжелобольные, как они [противники власти] пишут, наши, которые не успели сбежать и находятся в местах не столь отдалённых, которые ломали, крушили", — заявил он, выступая во Дворце республики на торжественном собрании, посвящённом Дню независимости Белоруссии, который отмечается 3 июля.

Лукашенко подчеркнул, что власти республики должны руководствоваться принципом гуманизма, действуя "по-людски".