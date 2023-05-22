Помилованный Протасевич решил остаться в Белоруссии
Протасевич после помилования заявил о желании быть полезным Белоруссии
Сооснователь и экс главный редактор признанного экстремистским в Белоруссии телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого помиловал президент республики Александр Лукашенко, не планирует покидать страну и хочет быть полезным ей. Об этом он заявил в интервью государственным СМИ Белоруссии.
"Безусловно", — ответил Протасевич на вопрос, хочет ли он после помилования жить в Белоруссии и быть полезным республике.
Журналист добавил, что пока у него нет точных планов на будущее, но он настроен на созидание. Также он признался, что больше не читает западные и оппозиционные ресурсы.
"Я не читаю, что обо мне пишут. Давным-давно отписался от всех возможных инфоресурсов. Я имею в виду прозападных, оппозиционных, потому что там нового я про себя ничего не узнаю. Меня не интересует, что там происходит, что там говорят. Я буду настроен на созидание, буду уделять максимум времени своей семье", — сказал Протасевич.
Он добавил, что считает решение Лукашенко о помиловании сильным шагом волевого человека.
Напомним, 23 мая 2021 года в Минске из-за сообщения о минировании экстренно приземлился лайнер авиакомпании Ryanair. На борту находились Роман Протасевич и его девушка — россиянка Софья Сапега. Обоих задержали. Протасевич пошёл на сделку со следствием. 3 мая суд приговорил его к восьми годам лишения свободы по делу о заговоре для захвата власти. Сапегу приговорили к шести годам колонии. Она обратилась к президенту Белоруссии с просьбой о помиловании, но получила отказ. А сегодня стало известно, что Лукашенко помиловал Протасевича.
YouTube / БелТА