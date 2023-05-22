Помилованный Протасевич решил остаться в Белоруссии

Сооснователь и экс главный редактор признанного экстремистским в Белоруссии телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого помиловал президент республики Александр Лукашенко, не планирует покидать страну и хочет быть полезным ей. Об этом он заявил в интервью государственным СМИ Белоруссии.

"Безусловно", — ответил Протасевич на вопрос, хочет ли он после помилования жить в Белоруссии и быть полезным республике.

Журналист добавил, что пока у него нет точных планов на будущее, но он настроен на созидание. Также он признался, что больше не читает западные и оппозиционные ресурсы.

"Я не читаю, что обо мне пишут. Давным-давно отписался от всех возможных инфоресурсов. Я имею в виду прозападных, оппозиционных, потому что там нового я про себя ничего не узнаю. Меня не интересует, что там происходит, что там говорят. Я буду настроен на созидание, буду уделять максимум времени своей семье", — сказал Протасевич.