Лукашенко помиловал Протасевича, приговорённого к 8 годам тюрьмы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал бывшего администратора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, который был ранее приговорён к восьми годам лишения свободы по делу о заговоре для захвата власти. Об этом сообщил журналистам в понедельник сам Протасевич, передаёт БелТА.

"Буквально только что я подписал все соответствующие документы. Это, конечно, просто прекрасная новость", — сказал он.