Лукашенко помиловал Протасевича, приговорённого к 8 годам тюрьмы
Протасевич во время оглашения приговора в Минске 3 мая 2023 года. Фото © Наталья Таланова / ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал бывшего администратора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, который был ранее приговорён к восьми годам лишения свободы по делу о заговоре для захвата власти. Об этом сообщил журналистам в понедельник сам Протасевич, передаёт БелТА.
"Буквально только что я подписал все соответствующие документы. Это, конечно, просто прекрасная новость", — сказал он.
Приговор Протасевичу Минский областной суд огласил 3 мая 2023 года. Обращаясь с последним словом к суду, обвиняемый просил о "справедливом наказании, не связанном с лишением свободы", однако гособвинение запросило дня него 10 лет.
Напомним, 23 мая 2021 года в Минске из-за сообщения о минировании экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair. На борту находились Роман Протасевич и его девушка — россиянка Софья Сапега. Позже судьба Протасевича сложилась вполне удачно. Он пошёл на сделку со следствием, устроился на работу в белорусский правозащитный центр, вёл блог и охотно давал интервью, а ещё расстался со своей возлюбленной. В мае 2022 года стало известно, что Протасевич благополучно женился на другой девушке. А вот россиянка Софья Сапега познала всю тяжесть белорусского правосудия. В мае 2022-го её приговорили к шести годам колонии по обвинению в разжигании розни, угрозах силовикам и ряде других преступлений. Позже Сапега обратилась к президенту Александру Лукашенко с просьбой о помиловании, но ей отказали, и лишь недавно дело сдвинулось с мёртвой точки: у Софьи есть шансы в самое ближайшее время быть экстрадированной на родину.