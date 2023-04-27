Суд в Москве получил материалы для экстрадиции Сапеги из Белоруссии
В Пресненский суд Москвы поступили материалы для выдачи Софьи Сапеги
В Пресненский суд Москвы для рассмотрения поступили материалы по приговору россиянке Софье Сапеге для реализации процедуры её передачи из Белоруссии в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
"В адрес суда поступило представление первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о передаче осуждённой Сапеги С.А.", — приводит сообщение ТАСС. Дата рассмотрения пока не назначена.
Напомним, что россиянку Сапегу задержали в Минске вместе с сооснователем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года. В мае 2022-го её приговорили к шести годам колонии по обвинению в разжигании розни, угрозах силовикам и ряде других преступлений. Позже Сапега обратилась к президенту Александру Лукашенко с просьбой о помиловании, но ей отказали.
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