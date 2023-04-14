КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 15:23

Генпрокуратура Белоруссии согласилась передать Сапегу России

Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство осуждённой россиянки Софьи Сапеги о её передаче для отбывания наказания на родине. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ведомства.

София отправится в Россию после того, как белорусская сторона получит гарантии исполнения приговора.

Протасевич расстался с находящейся в тюрьме Сапегой и женился на другой девушке

Протасевич расстался с находящейся в тюрьме Сапегой и женился на другой девушке

Напомним, что россиянку Сапегу задержали в Минске вместе с основателем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года. В мае 2022-го её приговорили к шести годам колонии по обвинению в разжигании розни, угрозах силовикам и ряде других преступлений. Позже Сапега обратилась к президенту Александру Лукашенко с просьбой о помиловании, но ей отказали.

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ТАСС / БелТА / Леонид Щеглов

Марина Калегина
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