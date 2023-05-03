КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 09:23

Суд в Белоруссии приговорил Романа Протасевича к восьми годам заключения

Минский областной суд приговорил бывшего администратора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича к 8 годам лишения свободы по делу о заговоре для захвата власти.

В последние дни апреля, обращаясь к суду с последним словом, Протасевич попросил о "справедливом наказании, не связанном с лишением свободы", однако гособвинение запросило дня него 10 лет.

Протасевич расстался с находящейся в тюрьме Сапегой и женился на другой девушке

Протасевич расстался с находящейся в тюрьме Сапегой и женился на другой девушке

Напомним, 23 мая 2021 года в Минске из-за сообщения о минировании экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair. На борту находились Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега, которых задержали и отправили под домашний арест. Недавно гособвинение запросило для Протасевича 10 лет лишения свободы, сам он выполнил досудебную сделку.

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ТАСС / EPA / STRINGER

Матвей Константинов
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