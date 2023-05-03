Суд в Белоруссии приговорил Романа Протасевича к восьми годам заключения
Минский областной суд приговорил бывшего администратора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича к 8 годам лишения свободы по делу о заговоре для захвата власти.
В последние дни апреля, обращаясь к суду с последним словом, Протасевич попросил о "справедливом наказании, не связанном с лишением свободы", однако гособвинение запросило дня него 10 лет.
Напомним, 23 мая 2021 года в Минске из-за сообщения о минировании экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair. На борту находились Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега, которых задержали и отправили под домашний арест. Недавно гособвинение запросило для Протасевича 10 лет лишения свободы, сам он выполнил досудебную сделку.
ТАСС / EPA / STRINGER