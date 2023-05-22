"Сволочь! Ещё и женился!": Тётя Сапеги эмоционально отреагировала на помилование Протасевича

Родственники россиянки Софии Сапеги, приговорённой к тюремному сроку в Белоруссии, недоумевают после новостей о помиловании её бывшего молодого человека — администратора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

Как рассказала тётя девушки в беседе с Mash, ни она сама, ни мать Софии не в курсе деталей уголовного дела, по которому её обвинили и вынесли приговор. Сейчас семья прикладывает все усилия для того, чтобы "вытащить" россиянку.