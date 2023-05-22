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22 мая, 12:26

"Сволочь! Ещё и женился!": Тётя Сапеги эмоционально отреагировала на помилование Протасевича

Тётя россиянки Сапеги назвала сволочью помилованного в Белоруссии Протасевича

Родственники россиянки Софии Сапеги, приговорённой к тюремному сроку в Белоруссии, недоумевают после новостей о помиловании её бывшего молодого человека — администратора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

Как рассказала тётя девушки в беседе с Mash, ни она сама, ни мать Софии не в курсе деталей уголовного дела, по которому её обвинили и вынесли приговор. Сейчас семья прикладывает все усилия для того, чтобы "вытащить" россиянку.

"У меня мурашки по коже. Я не понимаю, что происходит. <...> Наша девочка за всё это тянет. А этот козёл [Роман Протасевич] — нет других слов. Сволочь! И женился, и помиловали его", — посетовала родственница Софии.

Протасевич расстался с находящейся в тюрьме Сапегой и женился на другой девушке

Протасевич расстался с находящейся в тюрьме Сапегой и женился на другой девушке

Напомним, что россиянку Сапегу задержали в Минске вместе с сооснователем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года. В мае 2022-го её приговорили к шести годам колонии по обвинению в разжигании розни, угрозах силовикам и ряде других преступлений. Позже Сапега обратилась к президенту Александру Лукашенко с просьбой о помиловании, но ей отказали. Сегодня же стало известно, что самого Протасевича помиловали.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sapega_sofia_

Максим Плетнёв
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