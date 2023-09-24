Приговорённого к 25 годам Кара-Мурзу* этапировали в омскую колонию

Публициста и журналиста Владимира Кара-Мурзу* этапировали в омскую колонию строгого режима № 6, в которой он будет отбывать 25-летний срок, полученный им по делу о госизмене. Об этом сообщил его адвокат Вадим Прохоров в социальной сети.

"Владимира Кара-Мурзу* доставили для отбывания наказания в омскую колонию строгого режима ИК-6", — говорится в посте Прохорова, в котором он ссылается на полученное от осуждённого письмо.

Адвокат сообщил, что Кара-Мурзу* 4 сентября забрали из столичного СИЗО "Водник", а 21 сентября привезли в колонию в Омске. Между двумя пунктами были остановки в СИЗО-1 Самары, СИЗО-1 Омска. Также по несколько часов арестант провёл в изоляторах Пензы и Челябинска.