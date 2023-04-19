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19 апреля, 09:29

"Настоящий перформанс": Захарова назвала неуместными заявления зарубежных послов о Кара-Мурзе

Захарова заявила о жёстком разговоре с послами США, Британии и Канады

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла неуместными заявления послов США, Британии и Канады в поддержку осуждённого Владимира Кара-Мурзы*. Об этом она заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik и добавила, что разговор с ними прошёл в жёсткой форме.

"Они устроили настоящий перформанс. И было бы действительно смешно, если бы всё это не было бы сопряжено с вмешательством во внутренние дела нашей страны, с поддержкой так называемых агентов влияния. Не безобидных агентов влияния, а тех, в отношении которых суд поставил точку в деле расследования их государственной измены", — сказала она.

По словам Захаровой, послы лишь создают иллюзию защиты прав человека и демократических свобод, но не занимаются этим в действительности. Она считает, что для этого им нужно начать со своих собственных стран.

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Захарова потребовала от США выдать визы российским журналистам

Представитель российского МИД добавила, что посол может давать интервью и делать заявления. Однако это должно касаться только международных отношений, политики его государства, двусторонней повестки. А высказывания в поддержку Кара-Мурзы к подобным заявлениям не относятся. Захарова указала, что послам в жёсткой форме объяснили неприемлемость их действий.

Ранее Лайф писал о том, что послу США в Москве Линн Трейси выразили решительный протест в связи с провокационными заявлениями в поддержку публициста Владимира Кара-Мурзы. Её вызвали в МИД РФ вместе с послами Великобритании и Канады.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

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Илья Суриков
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