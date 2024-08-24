Французские СМИ сообщили о задержании Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров задержан французскими спецслужбами в парижском аэропорту Ле Бурже. Как сообщает телеканал TF1, предпринимателя сопровождали его телохранитель и женщина.

Сообщается, что Дуров прибыл из Азербайджана и был объявлен в федеральный розыск. На него якобы был выписан французский ордер на обыск, выданный OFMI (Национальным управлением судебной полиции) на основании предварительного расследования. Стоит отметить, что у основателя Telegram есть французское гражданство.