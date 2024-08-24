Французские СМИ сообщили о задержании Павла Дурова
TF1: Основатель Telegram Павел Дуров задержан спецслужбами в парижском аэропорту
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Основатель Telegram Павел Дуров задержан французскими спецслужбами в парижском аэропорту Ле Бурже. Как сообщает телеканал TF1, предпринимателя сопровождали его телохранитель и женщина.
Сообщается, что Дуров прибыл из Азербайджана и был объявлен в федеральный розыск. На него якобы был выписан французский ордер на обыск, выданный OFMI (Национальным управлением судебной полиции) на основании предварительного расследования. Стоит отметить, что у основателя Telegram есть французское гражданство.
Недавно бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, взявший интервью у президента России Владимира Путина, побеседовал и с Павлом Дуровым. Разговор продлился почти час и вёлся на английском языке. Бизнесмен, в частности, отверг возможность переезда в РФ или Штаты из-за желания оставить Telegram нейтральной площадкой.