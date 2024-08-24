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24 августа, 20:46
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Французские СМИ сообщили о задержании Павла Дурова

TF1: Основатель Telegram Павел Дуров задержан спецслужбами в парижском аэропорту

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Основатель Telegram Павел Дуров задержан французскими спецслужбами в парижском аэропорту Ле Бурже. Как сообщает телеканал TF1, предпринимателя сопровождали его телохранитель и женщина.

Сообщается, что Дуров прибыл из Азербайджана и был объявлен в федеральный розыск. На него якобы был выписан французский ордер на обыск, выданный OFMI (Национальным управлением судебной полиции) на основании предварительного расследования. Стоит отметить, что у основателя Telegram есть французское гражданство.

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Недавно бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, взявший интервью у президента России Владимира Путина, побеседовал и с Павлом Дуровым. Разговор продлился почти час и вёлся на английском языке. Бизнесмен, в частности, отверг возможность переезда в РФ или Штаты из-за желания оставить Telegram нейтральной площадкой.

Оксана Попова
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