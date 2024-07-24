МВД России объявило в розыск сына основателя Chronopay Павла Врублевского

МВД России объявило в розыск Петра Врублевского — сына основателя компании Chronopay Павла Врублевского, обвиняемого в мошенничестве. Это следует из открытой базы данных ведомства.

"Петр Павлович Врублевский, 20.12.2004. Разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.

По данным РИА "Новости", Петра Врублевского разыскивают по статье "Вымогательство организованной группой". Она предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.