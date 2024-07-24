МВД России объявило в розыск сына основателя Chronopay Павла Врублевского
Павел Врублевский. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
МВД России объявило в розыск Петра Врублевского — сына основателя компании Chronopay Павла Врублевского, обвиняемого в мошенничестве. Это следует из открытой базы данных ведомства.
"Петр Павлович Врублевский, 20.12.2004. Разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.
По данным РИА "Новости", Петра Врублевского разыскивают по статье "Вымогательство организованной группой". Она предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Напомним, Павла Врублевского задержали в марте 2022 года. Основателя международной компании Chronopay обвинили по статьям о мошенничестве и краже. Уже через несколько дней предпринимателя заключили под стражу.