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19 июля, 14:05

Задержанный за мошенничество директор ИБХТН РУДН Станишевский отправлен под домашний арест

Главе ИБХТН РУДН Станишевскому дали домашний арест по делу о мошенничестве

Директор ИБХТН РУДН Ярослав Станишевский (слева) в зале суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Директор ИБХТН РУДН Ярослав Станишевский (слева) в зале суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Доктора химических наук, главу Института биохимической технологии и нанотехнологии (ИБХТН) РУДН Ярослава Станишевского арестовали до 9 августа по уголовному делу о мошенничестве. Такое решение в пятницу, 19 июля, принял Тверской районный суд Москвы.

Директор ИБХТН РУДН Ярослав Станишевский (слева) в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и избрал в отношении Станишевского Я.М. меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 23 суток, то есть до 9 августа 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определённых запретов и ограничений", — заявили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Там уточнили, что Станишевский проходит обвиняемым по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере". По версии следствия, он и иные лица с целью хищения денежных средств, предоставленных в качестве субсидий, сообщили заведомо ложные сведения относительно критерия соответствия организации для участия в программе с целью получения субсидии. Предварительно, по этому делу задержан ещё один человек.

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Ранее Life.ru писал об аресте бывшего главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Во время работы в Правительстве столицы он незаконно получал средства за то, что создавал условия подконтрольным фирмам для участия в тендерах по завышенной стоимости.

Никита Осипов
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