Арестованный за мошенничество Абельцев обещал за вознаграждение должность помощника депутата
Следствие: Арестованный Абельцев обещал за деньги должность помощника депутата
Арестованный за мошенничество в особо крупном размере экс-депутат Госдумы Сергей Абельцев обещал за финансовое вознаграждение должность помощника парламентария. Об этом рассказала пресс-служба Замоскворецкого суда Москвы.
"По версии следствия, Абельцев, реализуя преступный умысел, сообщил ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Государственной думы, в связи с чем, по его словам, он имел возможности за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата", — сказали в суде.
На данный момент Абельцева обвиняют в преступлениях по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Прежде суд заключил его под стражу на два месяца, до 17 сентября 2024 года.
Ранее Life.ru писал, что экс-депутата нижней палаты российского парламента Сергея Абельцева арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он был депутатом Госдумы I, II, IV и V созывов от ЛДПР, также являлся членом Высшего совета партии. Экс-парламентарий отметился экстравагантными заявлениями. Так, во время эпидемии птичьего гриппа он предлагал сбивать перелётных птиц из зениток. В 2005 году помощника Абельцева Сергея Белозёра осудили на семь лет колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве.
ТАСС / Новодережкин Антон