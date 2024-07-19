Арестованный за мошенничество Абельцев обещал за вознаграждение должность помощника депутата

Арестованный за мошенничество в особо крупном размере экс-депутат Госдумы Сергей Абельцев обещал за финансовое вознаграждение должность помощника парламентария. Об этом рассказала пресс-служба Замоскворецкого суда Москвы.

"По версии следствия, Абельцев, реализуя преступный умысел, сообщил ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Государственной думы, в связи с чем, по его словам, он имел возможности за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата", — сказали в суде.

На данный момент Абельцева обвиняют в преступлениях по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Прежде суд заключил его под стражу на два месяца, до 17 сентября 2024 года.