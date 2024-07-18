В Москве арестован экс-депутат Госдумы Абельцев

Абельцеву 63 года. Он был депутатом Госдумы I, II, IV и V созывов от ЛДПР, также являлся членом Высшего совета партии. Экс-парламентарий отметился несколькими скандалами и экстравагантными заявлениями. Так, например, в 2019 году он угрожал бизнесмену расправой, вымогал 50 миллионов рублей и требовал отдать ему квартиру, писали СМИ. А во время эпидемии птичьего гриппа предлагал сбивать перелётных птиц из зениток. В 2005 помощника Абельцева приговорили к семи годам колонии за вымогательство у банкирши 600 тысяч долларов.