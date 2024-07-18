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18 июля, 17:44

В Москве арестован экс-депутат Госдумы Абельцев

SHOT: Экс-депутата Госдумы Абельцева арестовали по делу о мошенничестве

Сергей Абельцев. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Сергей Абельцев. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Бывшего депутата Госдумы Сергея Абельцева арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает SHOT.

Точная сумма ущерба уточняется. По данным телеграм-канала, Замоскворецкий районный суд заключил его под стражу на два месяца.

Абельцеву 63 года. Он был депутатом Госдумы I, II, IV и V созывов от ЛДПР, также являлся членом Высшего совета партии. Экс-парламентарий отметился несколькими скандалами и экстравагантными заявлениями. Так, например, в 2019 году он угрожал бизнесмену расправой, вымогал 50 миллионов рублей и требовал отдать ему квартиру, писали СМИ. А во время эпидемии птичьего гриппа предлагал сбивать перелётных птиц из зениток. В 2005 помощника Абельцева приговорили к семи годам колонии за вымогательство у банкирши 600 тысяч долларов.

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Ранее Life.ru писал, что суд продлил арест главного связиста ВС Шамарина. По словам адвоката, генералу вменяется взятка в размере 32 миллионов рублей.

Никита Никонов
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