В Москве арестован экс-депутат Госдумы Абельцев
SHOT: Экс-депутата Госдумы Абельцева арестовали по делу о мошенничестве
Сергей Абельцев. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Бывшего депутата Госдумы Сергея Абельцева арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает SHOT.
Точная сумма ущерба уточняется. По данным телеграм-канала, Замоскворецкий районный суд заключил его под стражу на два месяца.
Абельцеву 63 года. Он был депутатом Госдумы I, II, IV и V созывов от ЛДПР, также являлся членом Высшего совета партии. Экс-парламентарий отметился несколькими скандалами и экстравагантными заявлениями. Так, например, в 2019 году он угрожал бизнесмену расправой, вымогал 50 миллионов рублей и требовал отдать ему квартиру, писали СМИ. А во время эпидемии птичьего гриппа предлагал сбивать перелётных птиц из зениток. В 2005 помощника Абельцева приговорили к семи годам колонии за вымогательство у банкирши 600 тысяч долларов.
Ранее Life.ru писал, что суд продлил арест главного связиста ВС Шамарина. По словам адвоката, генералу вменяется взятка в размере 32 миллионов рублей.