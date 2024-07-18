Суд продлил арест главного связиста ВС Шамарина по делу о взятке

Начальнику главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину продлён срок ареста до 21 октября. Такое решение принял 235-й гарнизонный военный суд. Заседание проходило в закрытом режиме.