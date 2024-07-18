Суд продлил арест главного связиста ВС Шамарина по делу о взятке
Суд продлил до 21 октября арест обвиняемого в получении взятки генерала Шамарина
Вадим Шамарин. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев
Начальнику главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину продлён срок ареста до 21 октября. Такое решение принял 235-й гарнизонный военный суд. Заседание проходило в закрытом режиме.
"Ходатайство следствия удовлетворить", — огласил решение судья Илья Романенков.
Шамарина обвиняют в получении взятки от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной на сумму 36 миллионов рублей.
Напомним, Вадима Шамарина задержали в конце мая. В середине июля Второй Западный окружной военный суд в Москве отказался освободить генерала из СИЗО. Военнослужащий просил отправить его под домашний арест. Также известно, что Минобороны подало иск к пермскому заводу "Телта" на почти 39 миллионов рублей из-за дела Шамарина.