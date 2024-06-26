Минобороны подало иск на 38 млн рублей к заводу из дела генерала Шамарина

Министерство обороны РФ подало иск к Пермскому телефонному заводу "Телта" на 38,8 миллиона рублей. Руководство данного предприятия фигурирует в коррупционном деле начальника Главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина.

"Арбитражный суд Москвы, рассмотрев вопрос о принятии искового заявления к ответчику ОАО ПТЗ "Телта" о взыскании денежных средств в размере 38,784 млн рублей, <…> определил принять исковое заявление, возбудить производство по делу", — указано в материалах, которые есть в распоряжении ТАСС.