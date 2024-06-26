Минобороны подало иск на 38 млн рублей к заводу из дела генерала Шамарина
Начальник ГУ связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Обложка © Минобороны РФ
Министерство обороны РФ подало иск к Пермскому телефонному заводу "Телта" на 38,8 миллиона рублей. Руководство данного предприятия фигурирует в коррупционном деле начальника Главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина.
"Арбитражный суд Москвы, рассмотрев вопрос о принятии искового заявления к ответчику ОАО ПТЗ "Телта" о взыскании денежных средств в размере 38,784 млн рублей, <…> определил принять исковое заявление, возбудить производство по делу", — указано в материалах, которые есть в распоряжении ТАСС.
Напомним, что арестованному начальнику Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (36 млн рублей). По версии следствия, за эти деньги он мог оказывать покровительство при распределении господрядов Пермскому телефонному заводу "Телта". Предполагается, что многомиллионную взятку чиновнику якобы собрали гендиректор и главный бухгалтер предприятия.