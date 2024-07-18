Адвокат уточнил сумму взятки, вменяемой экс-главному связисту ВС Шамарину

Экс-начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин обвиняется в получении взятки в 32 миллиона рублей, а не 36 миллионов, как утверждалось ранее. Об этом рассказал его адвокат Михаил Перцев в беседе с ТАСС.

"Ориентировочная сумма вменяемой взятки нашему подзащитному равна 32 миллионам рублей. Но это пока неточная цифра, она может поменяться", — сказал адвокат.