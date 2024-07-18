Адвокат уточнил сумму взятки, вменяемой экс-главному связисту ВС Шамарину
Адвокат Перцев: Генералу Шамарину вменяют взятку в 32, а не в 36 млн рублей
Вадим Шамарин. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев
Экс-начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин обвиняется в получении взятки в 32 миллиона рублей, а не 36 миллионов, как утверждалось ранее. Об этом рассказал его адвокат Михаил Перцев в беседе с ТАСС.
"Ориентировочная сумма вменяемой взятки нашему подзащитному равна 32 миллионам рублей. Но это пока неточная цифра, она может поменяться", — сказал адвокат.
Сторона защиты планирует подать апелляцию на решение суда о продлении срока заключения генерала до октября. По словам юриста, суд мог бы учесть "безупречную биографию генерала, который отслужил 34 года и имеет массу наград".
Напомним, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина задержали в конце мая. Его обвиняют в получении взятки от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной. Сегодня суд продлил арест генерала до 21 октября. Также его отстранили от должности замглавы Генерального штаба и освободили от должности начальника главного управления связи ВС РФ.