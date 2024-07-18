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18 июля, 15:34

Адвокат уточнил сумму взятки, вменяемой экс-главному связисту ВС Шамарину

Адвокат Перцев: Генералу Шамарину вменяют взятку в 32, а не в 36 млн рублей

Вадим Шамарин. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Вадим Шамарин. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Экс-начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин обвиняется в получении взятки в 32 миллиона рублей, а не 36 миллионов, как утверждалось ранее. Об этом рассказал его адвокат Михаил Перцев в беседе с ТАСС.

"Ориентировочная сумма вменяемой взятки нашему подзащитному равна 32 миллионам рублей. Но это пока неточная цифра, она может поменяться", — сказал адвокат.

Сторона защиты планирует подать апелляцию на решение суда о продлении срока заключения генерала до октября. По словам юриста, суд мог бы учесть "безупречную биографию генерала, который отслужил 34 года и имеет массу наград".

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Напомним, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина задержали в конце мая. Его обвиняют в получении взятки от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной. Сегодня суд продлил арест генерала до 21 октября. Также его отстранили от должности замглавы Генерального штаба и освободили от должности начальника главного управления связи ВС РФ.

Николай Рюмин
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