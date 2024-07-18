СК просит арестовать самопровозглашённого "председателя Верховного Совета СССР"

Следствие попросило Басманный суд Москвы арестовать 73-летнюю пенсионерку Валентину Реунову, которая провозгласила себя "руководителем президиума Верховного Совета СССР по делу о призывах к терроризму". Россиянка известна тем, что в своём блоге яро призывает фолловеров вернуть советские времена, в том числе проводит агитационные трансляции, из-за чего ею и заинтересовались следственные органы.

Валентина Реунова. Кадр из видео © YouTube

По данным сайта МК.ru, Реунова была привлечена к уголовной ответственности ещё в начале года, но тогда дело ограничилось домашним арестом. Проблемы с законом не остудили пыл фанатки Союза, она составляла официальные претензии несуществующему ныне человеку — Генеральному прокурору СССР, и продолжила незаконную деятельность. Теперь её хотят поместить под стражу.