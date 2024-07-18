СК просит арестовать самопровозглашённого "председателя Верховного Совета СССР"
Следствие попросило Басманный суд Москвы арестовать 73-летнюю пенсионерку Валентину Реунову, которая провозгласила себя "руководителем президиума Верховного Совета СССР по делу о призывах к терроризму". Россиянка известна тем, что в своём блоге яро призывает фолловеров вернуть советские времена, в том числе проводит агитационные трансляции, из-за чего ею и заинтересовались следственные органы.
Валентина Реунова. Кадр из видео © YouTube
По данным сайта МК.ru, Реунова была привлечена к уголовной ответственности ещё в начале года, но тогда дело ограничилось домашним арестом. Проблемы с законом не остудили пыл фанатки Союза, она составляла официальные претензии несуществующему ныне человеку — Генеральному прокурору СССР, и продолжила незаконную деятельность. Теперь её хотят поместить под стражу.
Отметим, что в России действуют сразу несколько сектантских организаций, в названии которых есть аббревиатура Советского Союза. Некоторые из них, к примеру, секта "Граждане СССР", признаны экстремистскими организациями. Их адепты считают, что Советский Союз по-прежнему существует, а Российская Федерация — это якобы компрадорская компания, управляемая из-за границы. Сектанты вводят в заблуждение граждан, внушая им, что достаточно объявить себя гражданином СССР, приобрести советские документы, а российские признать недействительными, и можно не подчиняться законам, не платить коммуналку и налоги.
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