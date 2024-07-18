В Минцифры объяснили, могут ли мошенники завладеть вашей квартирой с помощью "Госуслуг"

Пресс-служба Минцифры назвала фейком информацию о том, что мошенники якобы могут завладеть чужой квартирой при помощи сайта "Госуслуг". В ведомстве пояснили, что на портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость, но есть возможность подать заявление на регистрацию права собственности. Окончательное решение принимает Росреестр после тщательной проверки всех данных и оснований.

"На Госуслугах можно подать заявление в Росреестр о запрете на регистрационные действия с недвижимостью без личного присутствия собственника. Это позволяет дополнительно обезопасить себя и своё имущество. Сделки по доверенности будут невозможны", — сообщается в телеграм-канале Минцифры.