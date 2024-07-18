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18 июля, 11:51

В Минцифры объяснили, могут ли мошенники завладеть вашей квартирой с помощью "Госуслуг"

Пресс-служба Минцифры: Недвижимость на "Госуслугах" надёжно защищена

Пресс-служба Минцифры назвала фейком информацию о том, что мошенники якобы могут завладеть чужой квартирой при помощи сайта "Госуслуг". В ведомстве пояснили, что на портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость, но есть возможность подать заявление на регистрацию права собственности. Окончательное решение принимает Росреестр после тщательной проверки всех данных и оснований.

"На Госуслугах можно подать заявление в Росреестр о запрете на регистрационные действия с недвижимостью без личного присутствия собственника. Это позволяет дополнительно обезопасить себя и своё имущество. Сделки по доверенности будут невозможны", — сообщается в телеграм-канале Минцифры.

У мошенников новая схема: Как поход на флюорографию может обернуться потерей данных на "Госуслугах"
У мошенников новая схема: Как поход на флюорографию может обернуться потерей данных на "Госуслугах"

А ранее мошенники начали обманывать россиян при помощи новой схемы — предлагают продлить якобы истекающий "договор на использование номера телефона". Кроме того, аферисты уже пробрались и в общедомовые чаты россиян. Теперь, чтобы обмануть человека, мошенники от имени соседей начинают продавать якобы свои парковочные места. Правда, после получения предоплаты продавец пропадает вместе с деньгами, а будущий владелец парковки остаётся ни с чем.

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Life.ru

Алексей Берковиц
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