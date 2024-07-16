Мошенники пробрались в общедомовые чаты россиян
МВД: Аферисты продают несуществующие товары и парковочные места в домовых чатах
Новую схему мошенничества через соседей обнаружили представители МВД России. Обложка © Freepik / master1305
Злоумышленники теперь начали разводить россиян в общедомовых чатах. Новый день — новая схема. Об этом рассказали эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале "Вестник киберполиции России".
Теперь, чтобы обмануть человека, мошенники от имени соседей начинают продавать якобы свои парковочные места. Правда, после получения предоплаты продавец пропадает вместе с деньгами, а будущий владелец парковки остаётся ни с чем.
Также в соседских чатиках любители обмана начали продавать несуществующие излишки стройматериалов, ненужную бытовую технику, мебель, а также предлагать услуги по ремонту квартир. Схема та же: после предоплаты продавец испаряется. Помимо того, мошенники могут использовать тему благотворительности и собирать деньги якобы на бездомных животных или лечение больных детей, приправляя ложь душераздирающими фото.
"Чтобы защитить себя от подобных схем, не стоит торопиться в принятии решений. Всегда настаивайте на личной встрече, заключайте необходимые документы и запрашивайте дополнительную информацию", — советуют силовики.
Ранее Life.ru рассказал о том, что злоумышленники также начали разводить россиян под видом коммунальщиков. Мошенники теперь звонят жильцам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний. За первый летний месяц сотрудники правоохранительных органов уже возбудили десятки уголовных дел, связанных с таким способом "развода".