Мошенники пробрались в общедомовые чаты россиян

Злоумышленники теперь начали разводить россиян в общедомовых чатах. Новый день — новая схема. Об этом рассказали эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале "Вестник киберполиции России".

Теперь, чтобы обмануть человека, мошенники от имени соседей начинают продавать якобы свои парковочные места. Правда, после получения предоплаты продавец пропадает вместе с деньгами, а будущий владелец парковки остаётся ни с чем.

Также в соседских чатиках любители обмана начали продавать несуществующие излишки стройматериалов, ненужную бытовую технику, мебель, а также предлагать услуги по ремонту квартир. Схема та же: после предоплаты продавец испаряется. Помимо того, мошенники могут использовать тему благотворительности и собирать деньги якобы на бездомных животных или лечение больных детей, приправляя ложь душераздирающими фото.

"Чтобы защитить себя от подобных схем, не стоит торопиться в принятии решений. Всегда настаивайте на личной встрече, заключайте необходимые документы и запрашивайте дополнительную информацию", — советуют силовики.