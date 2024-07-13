Эксперт предупредила о признаках звонков от мошенников, которые стоит знать каждому

Телефонных мошенников можно выявить по нескольким характерным признакам. Например, реальные сотрудники компаний никогда не будут запрашивать конфиденциальные данные, такие как PIN-коды или номера карт, по телефону. Если собеседник настаивает на предоставлении такой информации или давит на срочность решения проблемы без возможности обдумать ситуацию, — скорее всего, это преступник. Об этом рассказала эксперт Ирина Зиновкина в беседе с РИАМО.

Эксперты также предупреждают о тактиках, которые используют мошенники. Зачастую некоторые из них угрожают взломом расчётного счёта или обещают выигрыш в лотерею в обмен на оперативный перевод комиссии. В случае подобных звонков рекомендуется немедленно завершить разговор и самостоятельно связаться с учреждением, от имени которого, предположительно, был сделан звонок, для проверки достоверности информации.

Кроме того, стоит быть настороже, если звонящий представляется сотрудником банка или правоохранительных органов, при этом звонок поступает со скрытого номера или сопровождается необычными запросами, нехарактерными для официальной коммуникации. Всегда полезно внимательно проверять источник сообщений и не раскрывать личные или финансовые данные по телефону.

"Помните: вы не обязаны давать показания по телефону. Сотрудники правоохранительных органов дистанционно не проводят никакие процессуальные действия", — предупредил руководитель департамента F.A.C.C.T. Fraud Protection Дмитрий Ермаков.