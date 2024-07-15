"Началось всё красиво": Мошенники начали разводить россиян под видом коммунальщиков

В России наблюдается новая схема, которую используют телефонные мошенники. Как предаёт газета "Известия", теперь преступники звонят россиянам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний.

Журналисты рассказали, что злоумышленники представляются различными коммунальными организациями, например "Мосэнерго" и "Мосэнергосбыт". Во время разговора они под различными предлогами входят в доверие к своей жертве, на телефон которой впоследствии приходит СМС-сообщение с "Госуслуг", что, в свою очередь, и нужно мошенникам, чтобы потом вывести деньги или снять кредит.

Издание сообщает, что сотрудники правоохранительных органов в июне текущего года возбудили уже десятки уголовных дел, связанных с таким способом "развода". Так, уже в этом месяце жителю Московской области, с которым побеседовали корреспонденты "Известий", позвонили мошенники и представились сотрудниками компании, обслуживающей его дом.

"Началось всё красиво: мне сообщили, что в нашем доме идёт поверка электросчётчиков, и попросили назначить время для визита мастера. Меня это не смутило. Счётчик находится в общем коридоре, но эти коридоры зачастую закрыты на замок. Плюс в актах выполненных работ нужно расписаться. В процессе разговора они попросили назвать код, который пришёл мне по СМС от "Госуслуг". А там было ясно написано: "Никому не сообщайте код!" — пожаловался один из пострадавших.

Однако после этого мужчина позвонил в ту компанию, от имени которой звонили злоумышленники, где ему сказали, что в его доме ничего такого не проводится. Помимо того, газета пишет, что потери начинаются от 250 тысяч рублей, а у некоторых доходят до миллионов рублей.