Ущерб — 35 миллионов: В Дагестане задержали мошенников, пять лет разводивших страховые компании
SHOT: В Дагестане накрыли ОПГ, выманившую у страховых 35 млн через автоподставы
В Республике Дагестан правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы, которой руководил помощник районного судьи. Банда разводила страховые компании с помощью автоподстав и заработала на этом десятки миллионов рублей, пишет SHOT.
Телеграм-канал разузнал текущую версию следствия. 43-летний помощник судьи Кизилюртовского районного суда по имени Магомед Хабибулаев собрал группу людей, в которую помимо него самого вошли ещё три человека: 30-летний генеральный директор Центра судебной экспертизы Рамазан Ибрагимов и двое нетрудоустроенных жителей Кизилюрта — Зухра и Назир. В течение пяти лет, с 2018-го по 2023-й, они организовали огромное количество инсценированных ДТП, обманув таким образом страховые компании и выманив у них внушительную сумму в размере 35 миллионов рублей.
Правоохранители уже завели ряд уголовных дел. Так, Хабибулаеву предъявлены обвинения по статьям "Мошенничество в сфере страхования, совершённое группой лиц по предварительному сговору" и "Организация преступного сообщества с использованием служебного положения". За эти преступления он может получить до пятнадцати лет тюремного заключения. Сообщники стали фигурантами дела об участии в ОПГ и могут получить до десяти лет. Хабибулаев и Ибрагимов сейчас содержатся в следственном изоляторе, Зухра сидит под домашним арестом, а Назир подался в бега и объявлен в федеральный розыск.
Похоже, что в последнее время у дагестанских силовиков немало работы. Ранее Life.ru рассказывал о том, как мужчина на чёрном автомобиле Zeekr протаранил нескольких полицейских на улице Абубакарова в Махачкале, сопротивляясь задержанию. Сообщалось, что он может иметь отношение к торговле запрещёнными веществами, а теперь может получить до 20 лет тюрьмы за покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов. На какое-то время ему удалось уйти от преследования, он пересел в машину Toyta Camry, в которой и был задержан вместе со своим знакомым.
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