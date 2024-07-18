Ущерб — 35 миллионов: В Дагестане задержали мошенников, пять лет разводивших страховые компании

Телеграм-канал разузнал текущую версию следствия. 43-летний помощник судьи Кизилюртовского районного суда по имени Магомед Хабибулаев собрал группу людей, в которую помимо него самого вошли ещё три человека: 30-летний генеральный директор Центра судебной экспертизы Рамазан Ибрагимов и двое нетрудоустроенных жителей Кизилюрта — Зухра и Назир. В течение пяти лет, с 2018-го по 2023-й, они организовали огромное количество инсценированных ДТП, обманув таким образом страховые компании и выманив у них внушительную сумму в размере 35 миллионов рублей.

Правоохранители уже завели ряд уголовных дел. Так, Хабибулаеву предъявлены обвинения по статьям "Мошенничество в сфере страхования, совершённое группой лиц по предварительному сговору" и "Организация преступного сообщества с использованием служебного положения". За эти преступления он может получить до пятнадцати лет тюремного заключения. Сообщники стали фигурантами дела об участии в ОПГ и могут получить до десяти лет. Хабибулаев и Ибрагимов сейчас содержатся в следственном изоляторе, Зухра сидит под домашним арестом, а Назир подался в бега и объявлен в федеральный розыск.