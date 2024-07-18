Ресторатору-наркодилеру, сбившему силовиков в Махачкале, грозит 20 лет тюрьмы

38-летнему Тимуру Муртазалиеву, который во время погони на своём Zeekr 001 сбил нескольких силовиков в Махачкале, грозит до 20 лет лишения свободы. По данным SHOT, на предполагаемого наркодилера возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Водитель "Камри", который помогал ему скрыться, может пойти, как соучастник. А дома у Муртазалиева проводят обыски.

Момент задержания водителя Zeekr 001, сбившего нескольких силовиков в Махачкале. Видео © SHOT

Муртазалиев оказался совладельцем сети ресторанов "Аксакал" в Махачкале и ещё двух компаний, связанных с общепитом. В последнее время у него начались серьёзные проблемы с бизнесом, и из-за больших долгов налоговая даже заблокировала счета его заведений. Одну из компаний сейчас ликвидируют. По одной из версий, ресторатор мог связаться с наркобизнесом, чтобы спасти свои заведения.