Неизвестный на чёрном Zeekr сбил несколько силовиков во время погони в Махачкале
Неизвестный на Zeekr сбил несколько силовиков на улице Абубакарова в Махачкале
В Махачкале неизвестный на чёрном Zeekr сбил несколько силовиков на улице Абубакарова и скрылся. Это произошло во время спецоперации, когда его пытались задержать.
По предварительной информации, водитель причастен к распространению наркотиков. Его уже задержали. Сотрудники серьёзно не пострадали.
А ранее в Красноярском крае полицейский на ходу остановил пьяного водителя, рассекавшего на внедорожнике по пляжу. Владелец Toyota Land Cruiser Prado совершал опасные манёвры, несмотря на отдыхающих, и попытался скрыться от правоохранителей.
Life.ru