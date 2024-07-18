Неизвестный на чёрном Zeekr сбил несколько силовиков во время погони в Махачкале

В Махачкале неизвестный на чёрном Zeekr сбил несколько силовиков на улице Абубакарова и скрылся. Это произошло во время спецоперации, когда его пытались задержать.

По предварительной информации, водитель причастен к распространению наркотиков. Его уже задержали. Сотрудники серьёзно не пострадали.