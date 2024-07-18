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18 июля, 09:18

Неизвестный на чёрном Zeekr сбил несколько силовиков во время погони в Махачкале

Неизвестный на Zeekr сбил несколько силовиков на улице Абубакарова в Махачкале

В Махачкале неизвестный на чёрном Zeekr сбил несколько силовиков на улице Абубакарова и скрылся. Это произошло во время спецоперации, когда его пытались задержать.

По предварительной информации, водитель причастен к распространению наркотиков. Его уже задержали. Сотрудники серьёзно не пострадали.

А ранее в Красноярском крае полицейский на ходу остановил пьяного водителя, рассекавшего на внедорожнике по пляжу. Владелец Toyota Land Cruiser Prado совершал опасные манёвры, несмотря на отдыхающих, и попытался скрыться от правоохранителей.

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Life.ru

Алексей Берковиц
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