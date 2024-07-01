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Регион
1 июля, 08:02

Едва не сбил людей: Под Красноярском полицейский на ходу запрыгнул в автомобиль пьяного лихача на пляже

В Красноярском крае пьяный водитель гонял по пляжу и чуть не задавил отдыхающих

В Красноярском крае полицейский на ходу остановил пьяного водителя, рассекавшего на внедорожнике по пляжу. Как сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по региону, владелец Toyota Land Cruiser Prado совершал опасные манёвры, несмотря на отдыхающих, и попытался скрыться от правоохранителей.

В Красноярском крае полицейский на ходу запрыгнул к мчащемуся пьяному водителю. Видео © VK / ГИБДД24

"Сотрудниками были приняты меры для блокирования автомобиля. Одному из правоохранителей удалось открыть заднюю дверь и запрыгнуть в движущееся транспортное средство. Далее госавтоинспектор совершил экстренное торможение автомобиля", — говорится в сообщении.

Мужчину тут же задержали, от медицинского освидетельствования он отказался. В отношении 29-летнего лихача составили несколько административных протоколов, в том числе за неповиновение сотрудникам полиции. Суд назначил ему административный арест на пять суток. Кроме того, мужчине грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере более чем 30 тысяч рублей.

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Обложка ©

VK / ГИБДД24

Матвей Константинов
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