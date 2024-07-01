Едва не сбил людей: Под Красноярском полицейский на ходу запрыгнул в автомобиль пьяного лихача на пляже

В Красноярском крае полицейский на ходу остановил пьяного водителя, рассекавшего на внедорожнике по пляжу. Как сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по региону, владелец Toyota Land Cruiser Prado совершал опасные манёвры, несмотря на отдыхающих, и попытался скрыться от правоохранителей.

Мужчину тут же задержали, от медицинского освидетельствования он отказался. В отношении 29-летнего лихача составили несколько административных протоколов, в том числе за неповиновение сотрудникам полиции. Суд назначил ему административный арест на пять суток. Кроме того, мужчине грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере более чем 30 тысяч рублей.