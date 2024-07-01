Едва не сбил людей: Под Красноярском полицейский на ходу запрыгнул в автомобиль пьяного лихача на пляже
В Красноярском крае пьяный водитель гонял по пляжу и чуть не задавил отдыхающих
В Красноярском крае полицейский на ходу остановил пьяного водителя, рассекавшего на внедорожнике по пляжу. Как сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по региону, владелец Toyota Land Cruiser Prado совершал опасные манёвры, несмотря на отдыхающих, и попытался скрыться от правоохранителей.
В Красноярском крае полицейский на ходу запрыгнул к мчащемуся пьяному водителю. Видео © VK / ГИБДД24
"Сотрудниками были приняты меры для блокирования автомобиля. Одному из правоохранителей удалось открыть заднюю дверь и запрыгнуть в движущееся транспортное средство. Далее госавтоинспектор совершил экстренное торможение автомобиля", — говорится в сообщении.
Мужчину тут же задержали, от медицинского освидетельствования он отказался. В отношении 29-летнего лихача составили несколько административных протоколов, в том числе за неповиновение сотрудникам полиции. Суд назначил ему административный арест на пять суток. Кроме того, мужчине грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере более чем 30 тысяч рублей.
Ранее на Сахалине пьяный водитель грузовика сбил группу подростков. Четверо пострадали, за жизнь одной девочки борются врачи. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
VK / ГИБДД24