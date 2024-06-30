Пьяный водитель грузовика сбил четырёх девочек на Сахалине

Четверо детей в возрасте от восьми до 12 лет пострадали в результате наезда грузовика в селе Взморье на Сахалине. За рулём автомобиля находился нетрезвый местный житель, которому теперь грозит до семи лет тюрьмы, сообщили в областном управлении СК.

Трагедия произошла вечером 29 июня в районе улицы Приморской. На опубликованной губернатором Валерием Лимаренко фотографии видно, что протаранившая группу подростков Toyota Dyna получила обширные повреждения кабины: у машины разбито лобовое стекло и помят капот. Детям досталось не меньше. Трёх девочек госпитализировали в Долинскую ЦРБ, за жизнь одной из них борются медики. Ещё один ребёнок отделался амбулаторным лечением.

"Третья девочка находится в крайне тяжёлом нетранспортабельном состоянии, в связи с чем в Долинск оперативно прибыли специалисты Сахалинской областной клинической и детской областной больниц для проведения оперативного вмешательства на месте. Операция длилась несколько часов, в настоящее время проводится гемотрансфузия", — сообщили в областном минздраве.