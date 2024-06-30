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30 июня, 02:26

Пьяный водитель грузовика сбил четырёх девочек на Сахалине

Грузовик с пьяным водителем сбил четверых детей на Сахалине, возбуждено дело

Грузовик виновника ДТП с четырьмя пострадавшими. Обложка © Telegram / Лимаренко Brief

Грузовик виновника ДТП с четырьмя пострадавшими. Обложка © Telegram / Лимаренко Brief

Четверо детей в возрасте от восьми до 12 лет пострадали в результате наезда грузовика в селе Взморье на Сахалине. За рулём автомобиля находился нетрезвый местный житель, которому теперь грозит до семи лет тюрьмы, сообщили в областном управлении СК.

Трагедия произошла вечером 29 июня в районе улицы Приморской. На опубликованной губернатором Валерием Лимаренко фотографии видно, что протаранившая группу подростков Toyota Dyna получила обширные повреждения кабины: у машины разбито лобовое стекло и помят капот. Детям досталось не меньше. Трёх девочек госпитализировали в Долинскую ЦРБ, за жизнь одной из них борются медики. Ещё один ребёнок отделался амбулаторным лечением.

"Третья девочка находится в крайне тяжёлом нетранспортабельном состоянии, в связи с чем в Долинск оперативно прибыли специалисты Сахалинской областной клинической и детской областной больниц для проведения оперативного вмешательства на месте. Операция длилась несколько часов, в настоящее время проводится гемотрансфузия", — сообщили в областном минздраве.

В произошедшем следователи усмотрели признаки преступления из части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). 53-летний подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте.

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Ранее виновник смертельной аварии в Благовещенске раскаялся в суде и попросил прощения у родных погибших. Напомним, что мужчина сбил толпу пешеходов на минивэне, находясь в состоянии опьянения. От полученных травм на месте происшествия скончались три человека, позже в больнице не стало ещё двоих.

Илья Пушкарев
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