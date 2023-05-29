1,5 млрд на счетах: На Ставрополье раскрыли масштабную схему с фиктивными ДТП

На Северном Кавказе и юге России пресекли деятельность ОПГ, члены которой похищали средства страховых компаний за счёт оформления фиктивных ДТП. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Организатор ОПГ предпринял попытку скрыться от следствия за границей, но был задержан в результате своевременных оперативно-разыскных мероприятий на пункте пропуска Верхний Ларс (РСО – Алания) и доставлен в следственные органы", — уточнили в ФСБ.

По данным спецслужбы, в банду входили правоохранители из СКФО и ЮФО (УГИБДД), сотрудники страховых компаний, экспертных учреждений по оценке ущерба транспортным средствам при ДТП и другие лица. В результате их действий цены на страховые полисы сильно возросли.

К уголовной ответственности привлечено более 30 человек, на банковских счетах которых было обнаружено более 1,5 миллиарда рублей. Законность происхождения средств сейчас проверяется, счета арестованы. В ходе обысков у членов ОПГ найдены банковские карты, которые использовались для получения выплат, телефоны, компьютеры, а также печатное оборудование для изготовления VIN-табличек и специальной продукции на машины. Кроме того, были изъяты и арестованы премиальные и люксовые авто.

Как уточнили в СК РФ, уголовное дело расследуется по фактам хищений денег у страховой компании "Росгосстрах" и иных страховых компаний, совершённых организованной группой после наступления страховых случаев (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ).