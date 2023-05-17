ФСБ накрыла сеть подпольных оружейников и изъяла почти 400 единиц оружия

Сотрудники ФСБ изъяли почти 400 стволов у подпольных оружейников в 44 регионах России, а также раскрыли деятельность 40 незаконных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 165 жителей 44 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", — отмечается в сообщении.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия были проведены в том числе в Москве, Петербурге, Севастополе, ДНР, Дагестане, Ингушетии, а также в Алтайском, Красноярском, Пермском краях и в Белгородской, Калужской, Кемеровской и Рязанской областях.

Правоохранители изъяли почти 400 единиц огнестрельного оружия, среди которых оказались три пулемёта, 46 автоматов, 36 пистолетов-пулемётов, 107 винтовок, карабинов и ружей, а также 207 пистолетов и револьверов. Кроме того, были обнаружены ПЗРК "Игла", ПТУР "Фагот", две ракеты ПТРК "Конкурс", почти 20 гранатомётов и огнемётов, пять противопехотных мин, 140 ручных гранат, более сотни детонаторов, запалов и взрывателей различных модификаций, почти 60 килограммов взрывчатых веществ и т.д.