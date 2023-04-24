КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 15:20

ФСБ задержала двух белгородцев, которые покупали у военных автоматы Калашникова

Правоохранители пресекли деятельность двух жителей Белгородской области, которые пытались продать автоматы Калашникова, купленные у российских военных, и патроны к ним. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка УФСБ.

"Пресечена деятельность двух жителей Ракитянского района. <...> Обнаружены и изъяты два автомата Калашникова АК-74М, а также патроны калибра 5,45 х 39 в количестве 387 штук. <...> Подозреваемые намеревались сбыть автоматы", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что изъятые автоматы и патроны пригодны для использования по назначению. На белгородцев в результате завели уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче и сбыте оружия, им грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. В пресс-службе регионального главка УФСБ в беседе с РИА "Новости" отметили, что сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом.

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ТАСС / Ura.ru / Вова Жабриков

Светлана Оперук
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