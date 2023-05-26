ФСБ задержала троих сторонников Басаева за участие в убийстве десантников

Троих бывших боевиков группировок Шамиля Басаева и Хаттаба задержали в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в ФСБ и Следственном комитете РФ. Задержанные участвовали в убийстве 84 псковских десантников в 2000 году.

"Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей КБР: Батырова Анзора, Казанчева Асланбека и Накусова Таймураза, входивших в так называемый кабардинский джамаат", — уточнили в ФСБ.

Фигурантов задержали в Баксане, Чегеме и селе Нартан. Их заключили в СИЗО, скоро им предъявят обвинения по статьям "Бандитизм", "Вооружённый мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Следствие выясняет роль каждого из задержанных в ходе нападения на десантников.

Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни. Это произошло в результате боя с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Всего погибло 84 бойца шестой роты второго батальона 104-го полка Псковской дивизии ВДВ.