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26 мая, 07:39

ФСБ задержала троих сторонников Басаева за участие в убийстве десантников

Троих бывших боевиков группировок Шамиля Басаева и Хаттаба задержали в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в ФСБ и Следственном комитете РФ. Задержанные участвовали в убийстве 84 псковских десантников в 2000 году.

"Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей КБР: Батырова Анзора, Казанчева Асланбека и Накусова Таймураза, входивших в так называемый кабардинский джамаат", — уточнили в ФСБ.

Фигурантов задержали в Баксане, Чегеме и селе Нартан. Их заключили в СИЗО, скоро им предъявят обвинения по статьям "Бандитизм", "Вооружённый мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Следствие выясняет роль каждого из задержанных в ходе нападения на десантников.

В КЧР задержали сторонника Басаева за участие в убийстве 15 российских военных

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Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни. Это произошло в результате боя с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Всего погибло 84 бойца шестой роты второго батальона 104-го полка Псковской дивизии ВДВ.

Ранее Лайф рассказывал о том, что участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба Махди Магомедова приговорили к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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ТАСС / Снимок с видео / ЦОС ФСБ РФ

Илья Суриков
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