Сторонник Басаева получил 23 года колонии за нападение на псковских десантников
Один из участников банды Басаева. Обложка © СК России
Участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба Махди Магомедова приговорили к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
"Магомедову с учётом ранее вынесенного приговора назначено окончательное наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
Следствие и суд установили, что 29 февраля 2000 года Магомедов в составе банды Басаева напал на военных шестой роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. Причём это произошло в горно-лесистой местности на высоте 776 метров. Нападение происходило с трёх сторон, сам же Магомедов занял позицию и стрелял в военных из автомата Калашникова. В результате погибли более 80 десантников и ещё четверо получили ранения разной степени тяжести. Суд признал собранные следователями и сотрудниками ФСБ России доказательства достаточными для вынесения приговора в отношении Магомедова, в результате его признали виновным по статье о посягательстве на жизнь военнослужащих.
Ранее в КЧР задержали сторонника Басаева за участие в убийстве 15 российских военных в Чечне в октябре 1999 года. В ходе боестолкновений пострадали 28 силовиков. Участнику банды предъявили обвинения по трём статьям: за бандитизм, вооружённый мятеж и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.