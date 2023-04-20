Сторонник Басаева получил 23 года колонии за нападение на псковских десантников

Следствие и суд установили, что 29 февраля 2000 года Магомедов в составе банды Басаева напал на военных шестой роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. Причём это произошло в горно-лесистой местности на высоте 776 метров. Нападение происходило с трёх сторон, сам же Магомедов занял позицию и стрелял в военных из автомата Калашникова. В результате погибли более 80 десантников и ещё четверо получили ранения разной степени тяжести. Суд признал собранные следователями и сотрудниками ФСБ России доказательства достаточными для вынесения приговора в отношении Магомедова, в результате его признали виновным по статье о посягательстве на жизнь военнослужащих.