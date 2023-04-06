В КЧР задержали сторонника Басаева за участие в убийстве 15 российских военных

В Карачаево-Черкесии задержали участника нападения банды Шамиля Басаева и Хаттаба на российских военных в Чечне в октябре 1999 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Правоохранители задержали участника нападения на военных РФ в Чечне. Видео © Telegram / Следком

"В Ногайском районе Карачаево-Черкесской республики задержан гражданин России Джумагишиев Абдуллялим, 1981 года рождения, в отношении которого сформирована неопровержимая доказательная база его участия в вооружённом нападении бандформирований Басаева и Хаттаба на военнослужащих ВС РФ в октябре 1999 года у станицы Червлённой Шелковского района Чеченской Республики", — говорится в сообщении.

В результате этого нападения погибли 15 силовиков и ещё 28 были ранены. Джумагишиеву предъявили обвинения по трём статьям: за бандитизм, вооружённый мятеж и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В качестве меры пресечения его отправили в СИЗО. В ЦОС добавили, что силовики продолжают разыскивать участников преступлений террористического характера прошлых лет, которые избежали уголовной ответственности.