Наркодилер, сбивший силовиков в Махачкале, пытался запутать след, но всё равно был задержан

Предполагаемый наркодилер, сбивший сотрудников полиции при погоне в Махачкале, пересел со своего Zeekr на Toyota Camry, чтобы запутать след. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник. План Тимура М. быстро раскрыли и машину остановили. В авто мужчина находился со знакомым, который помогал ему скрыться. Он также задержан.