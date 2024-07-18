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18 июля, 09:40

Наркодилер, сбивший силовиков в Махачкале, пытался запутать след, но всё равно был задержан

SHOT: Сбивший силовиков в Махачкале дилер пересел на "камри", чтобы запутать след

Предполагаемый наркодилер, сбивший сотрудников полиции при погоне в Махачкале, пересел со своего Zeekr на Toyota Camry, чтобы запутать след. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник. План Тимура М. быстро раскрыли и машину остановили. В авто мужчина находился со знакомым, который помогал ему скрыться. Он также задержан.

Задержание Тимура М., сбившего полицейских в Махачкале. Видео © SHOT

Ранее Тимур работал генеральным директором фирмы по пожарной безопасности. На данный момент он продолжает вести бизнес в ресторанной сфере. У сбитых им сотрудников диагностировали ушибы рук и ног.

Тимур М., сбивший сотрудников полиции в Махачкале. Фото © SHOT

Тимур М., сбивший сотрудников полиции в Махачкале. Фото © SHOT

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Напомним, Тимур М. на чёрном Zeekr сбил несколько сотрудников полиции на улице Абубакарова. В тот момент его пытались задержать. Мужчина может быть причастен к распространению наркотиков. По данным Life.ru, дилеру грозит до 20 лет лишения свободы по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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