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7 июня, 08:47

В Подмосковье задержали наркодилеров, ранивших сотрудника полиции

Полиция задержала двух наркодилеров, ранивших сотрудника полиции в Домодедове. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. В ближайшее время подозреваемых доставят в следственные органы.

Задержание наркодилеров, расстрелявших сотрудника полиции в Московской области. Видео © Telegram / Подмосковная полиция

"Сотрудники уголовного розыска <...> задержали двоих местных жителей 1999 года рождения <...> на территории гаражно-строительного кооператива в микрорайоне "Авиационный", — отметила глава пресс-службы Татьяна Петрова.

Судя по видео с первоначальным допросом одного из дилеров, он не отрицает, что раскидывал закладки с наркотиками по лесу.

Задержанные за нападение на полицию в Московской области. Скриншот © Telegram / Подмосковная полиция

Задержанные за нападение на полицию в Московской области. Скриншот © Telegram / Подмосковная полиция

Один из задержанных за нападение на полицию в Московской области. Скриншот © Telegram / Подмосковная полиция

Один из задержанных за нападение на полицию в Московской области. Скриншот © Telegram / Подмосковная полиция

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Напомним, нападение на полицейских произошло днём 5 июня: двое правоохранителей, патрулировавших лесополосу в Домодедове, решили проверить документы у двух странных парней на велосипеде, однако один из них открыл огонь. Пострадавшего полицейского госпитализировали с огнестрельными ранениями. Виновников искали по всей Московской области.

Обложка ©

Telegram / Подмосковная полиция

Матвей Константинов
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