В Подмосковье задержали наркодилеров, ранивших сотрудника полиции
Полиция задержала двух наркодилеров, ранивших сотрудника полиции в Домодедове. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. В ближайшее время подозреваемых доставят в следственные органы.
Задержание наркодилеров, расстрелявших сотрудника полиции в Московской области. Видео © Telegram / Подмосковная полиция
"Сотрудники уголовного розыска <...> задержали двоих местных жителей 1999 года рождения <...> на территории гаражно-строительного кооператива в микрорайоне "Авиационный", — отметила глава пресс-службы Татьяна Петрова.
Судя по видео с первоначальным допросом одного из дилеров, он не отрицает, что раскидывал закладки с наркотиками по лесу.
Задержанные за нападение на полицию в Московской области. Скриншот © Telegram / Подмосковная полиция
Один из задержанных за нападение на полицию в Московской области. Скриншот © Telegram / Подмосковная полиция
Напомним, нападение на полицейских произошло днём 5 июня: двое правоохранителей, патрулировавших лесополосу в Домодедове, решили проверить документы у двух странных парней на велосипеде, однако один из них открыл огонь. Пострадавшего полицейского госпитализировали с огнестрельными ранениями. Виновников искали по всей Московской области.
Telegram / Подмосковная полиция