В Подмосковье задержали наркодилеров, ранивших сотрудника полиции

Полиция задержала двух наркодилеров, ранивших сотрудника полиции в Домодедове. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. В ближайшее время подозреваемых доставят в следственные органы.

Задержание наркодилеров, расстрелявших сотрудника полиции в Московской области. Видео © Telegram / Подмосковная полиция

"Сотрудники уголовного розыска <...> задержали двоих местных жителей 1999 года рождения <...> на территории гаражно-строительного кооператива в микрорайоне "Авиационный", — отметила глава пресс-службы Татьяна Петрова.

Судя по видео с первоначальным допросом одного из дилеров, он не отрицает, что раскидывал закладки с наркотиками по лесу.

Задержанные за нападение на полицию в Московской области. Скриншот © Telegram / Подмосковная полиция

Один из задержанных за нападение на полицию в Московской области. Скриншот © Telegram / Подмосковная полиция