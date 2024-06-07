В Подмосковье наркодилеры расстреляли полицейского и скрылись на велосипедах

В подмосковном Домодедове наркодилеры расстреляли сотрудника полиции. По данным SHOT, нападение произошло утром 5 июня в лесополосе, территорию которой патрулировали двое правоохранителей. Они увидели двух подозрительных парней на велосипедах, вероятно, раскидывавших закладки с запрещёнными веществами по кустам. При проверке документов странные "натуралисты" сильно нервничали, а после предложения добровольно сдать запрещёнку один из них схватился за пистолет.