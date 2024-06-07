В Подмосковье наркодилеры расстреляли полицейского и скрылись на велосипедах
В подмосковном Домодедове наркодилеры расстреляли сотрудника полиции. По данным SHOT, нападение произошло утром 5 июня в лесополосе, территорию которой патрулировали двое правоохранителей. Они увидели двух подозрительных парней на велосипедах, вероятно, раскидывавших закладки с запрещёнными веществами по кустам. При проверке документов странные "натуралисты" сильно нервничали, а после предложения добровольно сдать запрещёнку один из них схватился за пистолет.
Мужчина сделал три выстрела в одного из полицейских и с "коллегой" скрылся в неизвестном направлении. Их разыскивают по всей Московской области. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельными ранениями плеча и спины.
Напомним, что в апреле в Подмосковье уже происходил подобный случай: двое сотрудников полиции устроили засаду на наркодилера, но тот, увидев стражей порядка, открыл огонь. Один правоохранитель погиб на месте, второго экстренно госпитализировали в реанимацию. Закладчик скрылся на мотоцикле. Василия Бурякова видели мчащимся в сторону Санкт-Петербурга, но задержали под Тверью. Силовики перевозили мужчину на вертолёте.
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