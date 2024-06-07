Семь раз ударил ножом: Раскрыта личность убийцы зампреда движения "Зов народа"

Заместителя председателя движения "Зов народа" Антона Еговцева зарезал тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. Как сообщает SHOT, преступник минимум семь раз ударил общественника ножом.

По информации телеграм-канала, 37-летний подозреваемый занимался мотокроссом и вёл обучение. Мужчина проживал в подмосковной Лобне, также ранее работал специалистом в медицинской компании. С супругой Еговцева злоумышленник был знаком ещё в молодости, тогда же в неё и влюбился. Последние несколько месяцев Матвеев преследовал её и угрожал. Известно, что перед смертью общественник смог дать отпор преступнику и ранил его. В настоящее время Матвеев находится в больнице.

Мать сталкера рассказала, что была с ним ночью в больнице. По её словам, Матвеев лежал на кушетке раненый и как будто ничего и никого вокруг не слышал.

Также выяснилось, что перед смертью Еговцев и его жена три раза звонили в полицию и заявляли о сталкере, который дежурил возле их дома в Лобне. Первый раз об угрозах около девяти вечера сообщила супруга Еговцева. Женщина рассказала, что беспокоивший их семью сталкер сидит в машине возле подъезда. Второй звонок в экстренные службы делал уже сам Еговцев, когда злоумышленник около 11 вечера стал ему угрожать. Третий звонок состоялся около двух часов ночи: сталкер начал ломиться в дверь их квартиры.